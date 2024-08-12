Центробанк резко повысил курс доллара до 90 рублей
Фото: [Фото: Unsplash.com]
Центральный банк России принял решение значительно повысить курс доллара США, который теперь практически достиг уровня 90 рублей.
По данным, опубликованным на сайте регулятора, официальный курс на вторник, 13 августа, составляет 89,9475 рубля за доллар США, 96,6852 рубля за евро и 11,8576 рубля за юань. Это значительное повышение по сравнению с предыдущими периодами: доллар превышал отметку в 89 рублей последний раз почти два месяца назад — 18 июня, а евро не поднимался выше 96 рублей с 20 июля.
Для выходных и понедельника, 12 августа, Центробанк установил следующие курсы: доллар США — 87,9920 рубля, евро — 95,1844 рубля, юань — 11,8911 рубля. Таким образом, доллар подорожал на 1,96 рубля, евро — на 1,5 рубля, а курс юаня, наоборот, уменьшился на 3,35 копейки.
Вместе с этим ряд аналитиков отмечает, что в условиях волатильности на валютном рынке есть определенные предпосылки для возможного укрепления рубля в ближайшее время. Однако на такие предпосылки негативно влияют сдержанно продолжающиеся санкции, введенные западными странами против России.
Ранее стало известно о том, что пик звездопада Персеиды придется в ночь на 13 августа.