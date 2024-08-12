Центробанк резко повысил курс доллара до 90 рублей

По данным, опубликованным на сайте регулятора, официальный курс на вторник, 13 августа, составляет 89,9475 рубля за доллар США, 96,6852 рубля за евро и 11,8576 рубля за юань. Это значительное повышение по сравнению с предыдущими периодами: доллар превышал отметку в 89 рублей последний раз почти два месяца назад — 18 июня, а евро не поднимался выше 96 рублей с 20 июля.

Для выходных и понедельника, 12 августа, Центробанк установил следующие курсы: доллар США — 87,9920 рубля, евро — 95,1844 рубля, юань — 11,8911 рубля. Таким образом, доллар подорожал на 1,96 рубля, евро — на 1,5 рубля, а курс юаня, наоборот, уменьшился на 3,35 копейки.

Вместе с этим ряд аналитиков отмечает, что в условиях волатильности на валютном рынке есть определенные предпосылки для возможного укрепления рубля в ближайшее время. Однако на такие предпосылки негативно влияют сдержанно продолжающиеся санкции, введенные западными странами против России.

Ранее стало известно о том, что пик звездопада Персеиды придется в ночь на 13 августа.