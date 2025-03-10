Цены на автомобили в России скорректировались: китайцы и LADA предложили выгодные условия

Цены на новые автомобили в России скорректировались: китайцы и отечественные производители предложили рассрочки под 0,01% и скидки до 1 млн руб., сделав покупку авто доступнее. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» узнал, сколько стоят самые популярные модели автомобилей, представленных на российском рынке.

Российский автомобильный рынок претерпел значительные изменения под влиянием активного продвижения китайских брендов, которые стремительно занимают лидирующие позиции. Так, модели Haval Jolion предлагаются по цене от 2 до 2,8 млн руб., а Haval F7 варьируются от 2,8 до 3,5 млн руб. Дилеры предлагают скидки до 300 тыс руб. при сдаче старого автомобиля, а банки вводят рассрочку под 0,01% на год при первоначальном взносе от 60% стоимости.

У бренда Chery особое внимание привлекают модели Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 PRO. Полноприводный Tiggo 7 Pro Max стоит от 3 до 3,7 млн руб., в то время как Tiggo 4 PRO с учетом скидок достигает цены от 1,7 до 2 млн руб. Программа «Семейный автомобиль» и выгодные кредитные условия дополнительно снижают стоимость покупки.

Концерн Geely предлагает кроссовер Coolray, стоимость которого в зависимости от комплектации варьируется от 2,109 до 3,109 млн руб. При первоначальном взносе от 40 до 50% покупатели могут рассчитывать на рассрочку до двух лет, а кредитные ставки не превышают 15%.

Отечественный производитель LADA не отстает: модели Vesta доступны от 1,575 до 1,720 млн руб., при этом действуют дополнительные скидки до 275 тыс руб. и специальные условия для отдельных категорий граждан, а про другие цены и льготные программы читайте в интернет-издании «Подмосковье сегодня».