Цифровые маньяки: ИИ-приложения в смартфонах создают непристойные фото

Исследование Tech Transparency Project выявило десятки приложений, использующих искусственный интеллект для создания фейковых обнаженных изображений людей, в официальных магазинах App Store и Google Play. Об этом пишет ufatime.

Эти сервисы, часто маскирующиеся под инструменты для редактирования фото, позволяют «раздевать» людей на загруженных снимках или подставлять лица знакомых на чужие тела. Несмотря на политики магазинов, запрещающие явный сексуальный контент, многие из этих приложений остаются доступными, особенно в Google Play.

Некоторые сервисы, такие как DreamFace, принесли разработчикам около миллиона долларов, а магазины получают до 30% комиссии с подписок, фактически извлекая прибыль из нарушения собственных правил. После получения списков от исследователей Google удалил 31 приложение, Apple — 25, однако проблема сохраняется, ставя под удар приватность миллионов пользователей.

