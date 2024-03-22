Цикл региональных диагностических работ для десятиклассников завершился в Московской области

В ведомстве уточнили, что работы по физике написали порядка 2,5 тысячи человек, по химии — более двух тысяч человек, по биологии — около 2,6 тысячи. В них проверялись знания школьников по основным темам предмета. Экзамен позволит определить уровень предметной подготовки учеников и выстроить дальнейшую работу с ними. Отметим, что диагностическую работу проводят с использованием Государственной информационной системы «Единой автоматизированной информационной системы оценки качества образования в Московской области», которая, в том числе, обеспечивает проверку обезличенных работ независимыми экспертами в режиме онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.