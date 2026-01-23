Цветы-спасатели: как обычные фиалки охраняли легкие фабричных рабочих в Балашихе

На территории бывшей Балашихинской хлопкопрядильной фабрики установлен керамический изразец в виде фиалки. Этот арт-объект отсылает к историческому применению цветов на производстве, сообщает REGIONS .

В период работы фабрики на ее территории массово высаживали фиалки. Растения выполняли функцию биологического индикатора чистоты воздуха в цехах. Мелкие частицы хлопковой пыли, невидимые глазу, представляли опасность для здоровья рабочих. Фиалки, чувствительные к загрязнению атмосферы, служили сигнальной системой: их гибель означала необходимость остановить работу и провести тщательную уборку помещений.

Автор изразца, Любовь Гутарева, узнала эту историю во время экскурсии по фабрике. Она настолько впечатлила мастера, что при выборе темы для арт-объекта решение было принято в пользу фиалки. Керамическое панно было создано в арт-лаборатории творческого сообщества «Энтузиасты» в осенний период 2025 года. Оно стало частью серии художественных работ, размещенных на территории предприятия.

