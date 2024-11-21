Тульский клуб АКМ подал заявку на вступление в КХЛ

Тульский хоккейный клуб АКМ подал заявку для вступления в Континентальную хоккейную лигу, где начнет играть уже со следующего сезона. Соответствующая информация появилась на сайте команды.

Препятствием для выступления в главной хоккейной лиге страны может стать местный ледовый дворец, который в настоящее время вмещает немногим более трех тысяч человек. Однако, этот вопрос руководство команды намерено решить. Уже найден подрядчик и идут необходимые расчеты, чтобы усовершенствовать местный Ледовый дворец под предъявляемые требования.

Ранее сообщалось о том, что хоккеист из Московской области отразил 124 броска и установил новый мировой рекорд.