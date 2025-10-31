«Тупой дегенерат»: пациент из Белгорода нашел в документе на госпитализацию оскорбительную запись

Житель Белгорода обнаружил в официальном направлении на госпитализацию оскорбительную пометку «тупой дегенерат». В региональном Минздраве назвали произошедшее результатом технического сбоя. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Медицинская Россия».

Мужчина из Белгорода получил от врачей официальный документ для госпитализации и обнаружил в графе «Место работы и должность» унизительную запись. После жалобы пациента в областном Министерстве здравоохранения начали служебную проверку.

Выяснилось, что система автоматически подставила данные из карточки одного из сотрудников медучреждения, куда ранее была внесена оскорбительная фраза. В Минздраве заверили, что никто не хотел намеренно оскорблять пациента, назвав инцидент недопустимой технической ошибкой.

В результате данные были срочно удалены, а главврачу больницы указали на необходимость усилить контроль за ведением электронных документов. Ведомство пообещало не допускать подобных ситуаций в будущем.

