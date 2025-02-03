Турецкая лира упала до исторического минимума

Турецкая лира опустилась до рекордного минимума по отношению к доллару. Как следует из данных торгов, американская валюта перевалила за отметку в 36 лир.

В частности, на протяжении дня курс доллара к турецкой валюте достигал 36,0015 лиры, но позже упал до 35,9931 лиры. При этом накануне за один доллар «просили» 35,6977 лиры. Доллар по отношении к лире дорожает с июня 2024 года. Ранее статистический институт Turkstat приводил данные, согласно которым в январе потребительские цены в годовом выражении выросли на 42,12%.

Ранее сообщалось о том, что Турция запланировала открыть на территории Сирии две военные базы.