Турция готова стать посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта

Канцелярия Эрдогана сообщила, что турецкий лидер созвонился с немецким канцлером Шольцем, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Во время диалога лидеры государств обменялись мнениями по поводу конфликта и путей его мирного решения. Также Эрдоган и Шольц обсудили способы решения гуманитарных кризисов. Турецкий президент подчеркнул, что старается сделать все возможное для разрешения конфликта и готов оказать посредничество в переговорах.

Эрдоган подчеркнул, что для скорейшего решения конфликта необходимо выполнить все обещания, которые были даны Палестине.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».