Турция пытается убедить ХАМАС освободить пленников - СМИ

Турецкое СМИ сообщает, что Турция начала переговоры с ХАМАС об освобождении пленников. Подробности рассказало РИА Новости .

Сообщается, что конфликт между Палестиной и Израилем продолжает нарастать, а ситуация становится все более напряженной. Однако стало известно, что турецкий президент Эрдоган поручил запустить процесс переговоров, чтобы не допустить развития конфликта. По данным СМИ, сейчас представители государства пытаются обсудить с ХАМАС способы освобождения пленных.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».