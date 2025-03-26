Турция захотела создать свой ядерный реактор

Турция запланировала разработать собственный ядерный реактор и создать ядерный технопарк. Как сообщило РИА Новости, об этом заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам политика, Турция рассчитывает разработать модульный ядерный реактор (ядерный реактор относительно небольших размеров и мощности. — Прим. ред.) и организовать ядерный технопарк, чтобы укрепить позиции страны на рынке ядерной энергетики.

Ранее стало известно о том, что в швейцарском Бецнау ядерный реактор АЭС перестал работать по причине произошедшего технического сбоя. В энергетической группе Axpo заверили, что гражданам и окружающей среде ничего не грозит.