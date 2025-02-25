Туск получил травму, катаясь по склону на горных лыжах

Премьер Польши Дональд Туск получил травму, когда проводил время, катаясь на горных лыжах. Об этом политик сообщил в социальной сети X, где также опубликовал видеозапись, на которой стоит, опираясь на два костыля.

По словам Туска, «выходные мечты» он запланировал полгода назад и собирался провести с внуками два дня на лыжах. На одном из склонов они попросили дедушку показать свои умения, но мастер-класс завершился перелом и наложением ортеза. Политик уточнил, что в течение нескольких дней будет ходить на костылях, но ставить на паузу рабочий процесс не собирается.

«Несколько ближайших дней эти приспособления будут со мной – эти костыли и ортез. Но во время работы. Я, конечно, не пойду на больничный», — сказал премьер.

Кроме того, ценителям горнолыжного спорта Туск посоветовал соблюдать осторожность и внимательно относиться к своему оборудованию.

«Будьте внимательными на склоне, сезон еще продолжается. Разогревайтесь, хотя я знаю, что никто этого не любит. Проверяйте лыжи. Моя не отстегнулась, и это результат моей невнимательности», — написал политик.

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