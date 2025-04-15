Туск заявил о начале новой экономической эры

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о завершении эры «наивной глобализации», на смену которой пришла эра «экономического национализма». Об этом политик заявил во время своего выступления на форуме новых технологий, проходящем в Варшаве.

По словам Туска, в настоящее время весь мир оказался в ситуации, где надо уметь громко и четко заявлять о своих планах по достижению успеха любого характера и масштаба. Он также заявил, что Польша уже влилась в конкурентную борьбу и больше не будет играть роль «наивного» партнера, а местные фирмы впредь не станут занимать невыгодные позиции в экономическом соревновании с международными гигантами.

«Время на восстановление национальной экономики, время на реполонизацию польской экономики, рынка, капитала. Капитал имеет национальность, экономика имеет национальность. Менеджер компании, управляемой государством, имеет национальность. Наши интересы имеют бело-красные цвета. Кто-то назовет это экономическим национализмом? Пожалуйста. У меня нет с этим проблем», — озвучил Туск свое видение сложившейся ситуации.

Ранее глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила о том, что из-за введения пошлин мировой валовый внутренний продукт может рухнуть практически на 7%, а экономика может приобрести фрагментированный вид.