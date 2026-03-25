Творожная пасха без сахара и шоколадная: диетолог раскрыла три рецепта для тех, кто следит за фигурой

Главный десерт православной Пасхи можно сделать не только вкусным, но и полезным, не жертвуя при этом традиционными вкусами. Диетолог Ольга Редина раскрыла секреты приготовления творожной пасхи, которая подойдет и приверженцам классики, и тем, кто следит за фигурой, и любителям шоколадных десертов. Об этом сообщает REGIONS .

Специалист подчеркивает: основа блюда неизменна — качественный творог средней жирности. Именно от него зависит текстура. А вот дальше начинаются вариации.

Классика из детства

Традиционная пасха остается самой популярной. В ней — творог, масло, сахар, желтки, сметана и сухофрукты. Массу выкладывают в форму под пресс и отправляют в холодильник на ночь.

Без сахара — не значит без вкуса

Для тех, кто ограничивает сладкое, Редина предлагает заменить сахар медом или сиропом топинамбура. Вместо жирной сметаны — йогурт. Добавить орехи и сухофрукты. Калорийность снижается, а удовольствие остается.

Шоколадная радость

Вариант для сладкоежек и детей. В творожную массу добавляют какао и растопленный темный шоколад. Десерт получается с насыщенным вкусом и красивым цветом.

Главный совет диетолога: экспериментируйте с начинками, но не экономьте на качестве творога. Пасха, приготовленная с душой, будет украшением стола независимо от того, классическая она, диетическая или шоколадная. А для тех, кто хочет удивить гостей, Редина рекомендует попробовать все три варианта.

