Тысячи европейцев встали в километровую пробку на границе с Россией: рвутся на каникулы в Калининград

По данным телеграм-канала SHOT, главной точкой напряжения стал пункт пропуска «Гжехотки». Со стороны Польши постоянно скапливается не менее 200 автомобилей, а ожидание досмотра растягивается более чем на сутки. Причину столь масштабных задержек источники связывают с педантичными и крайне подозрительными действиями польских таможенников, которые тщательно досматривают каждый автомобиль, опасаясь провоза запрещенных товаров. Примечательно, что со стороны России на этом же переходе пробок практически нет.

Среди застрявших — в основном граждане Польши и Германии, многие из которых отправляются в Калининград как туристы. Их привлекает возможность отметить Рождество и Новый год в необычной атмосфере — с так называемым «русским вайбом», а также значительно более доступными ценами на размещение и питание по сравнению с европейскими курортами. В общей массе также заметны автомобили россиян, проживающих в ЕС и возвращающихся на праздники к родственникам.

