Тысячи пчел атаковали магазин в поисках сладкого

В канадском городе Террас тысячи пчел устроили осаду местного магазина меда, пытаясь украсть сладкий товар. Владелице магазина пришлось пойти на крайние меры, чтобы защитить свою продукцию от налетчиков. Об этом сообщает CBC News.

Аномальная жара в канадской провинции Британская Колумбия спровоцировала необычное происшествие. Из-за высоких температур пчелы дольше оставались активными, но столкнулись с нехваткой цветущих растений. Это заставило их искать альтернативные источники пищи.

Тысячи насекомых атаковали магазин пасечницы Кристин Макдональд, проникая внутрь через малейшие щели. Женщине пришлось забаррикадироваться, заклеив двери скотчем, и пожертвовать ванной комнатой, куда она заманивала пчел на свет, чтобы затем выпустить на волю. По словам специалистов, такое поведение свидетельствует о крайней степени отчаяния насекомых, пытающихся сделать запасы перед зимой. Инцидент длился пять дней и прекратился лишь тогда, когда пчелы поняли тщетность своих попыток.

Ранее в Ирландии рой пчел напал на женщину, занимавшуюся пчеловодством.