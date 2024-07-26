У арестованного экс-заместителя Шойгу нашли 200-метровую квартиру и роскошный дом

Дмитрий Булгаков, бывший замминистра обороны Сергея Шойгу, владел квартирой площадью 219 кв.м и огромным элитарным домом. Об этом говорится в декларации о доходах, с которой ознакомилась «Газета.ру» .

Доход Булгакова за 2019 год составил более 15 миллионов рублей. Замминистра и близкие владеют 219-метровой квартирой, однако доля самого главы семейства оставляет 109,5 к. м. Также у супругов есть три земельных участка — 163 кв. м, 321 кв. м и 2270 кв. м. Однако самое впечатляющее — это роскошный дом площадью на 621,8 кв. м. Земли записаны на жену Булгакова, как и Lexus RX350.

Описывается и доход супруги за год. Он составил 226 тысяч рублей. При этом журналисты обратили внимание на неравномерность данных. Если шесть лет назад женщина заработала больше 2 млн рублей, то еще ранее получала лишь до 250 тысяч. Крупный доход указан за 2015-й: 1,8 млн.

Самые большие суммы Булгаковы получили аж в 2011 году. Тогда насчитали 18 млн рублей со стороны чиновника, и более 10 млн со стороны его супруги.

Напомним, 26 июля ЦОС ФСБ информировал о задержании бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова. Он стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Преступление связано с поставками продуктов российским военным в Сирию. Сам замминистр покинул пост и ведомство в 2022 году.

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