У берегов Тонга произошло землетрясение

Во второй половине дня среды, 21 февраля, у берегов королевства Тонга произошло сильное землетрясение. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные ЕССЦ.

По официальной информации от сейсмоцентра, катаклизм магнитудой 5,4 случился в 14:07 по местному времени (по московскому это 17:07). Подземный толчок зафиксировали в 179 километрах к западу от столицы Тонга, население в городе составляет 24 тысячи человек.

Очаг землетрясения расположен на глубине в 279 километров. На данный момент известно, что в результате инцидента никто не пострадал, не зафиксировано и каких-либо разрушений. Другие подробности уточняются.

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