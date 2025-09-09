У экс-мэра Владивостока и главаря ОПГ «Винни Пухи» требуют изъять 5,3 млрд руб.

Генпрокуратура РФ подала новый иск к осужденному экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву, требуя изъять в пользу государства имущество на сумму 5,3 млрд руб., а также 700 млн руб. у его родственников. Об этом сообщает Lenta.ru.

Генпрокуратура продолжает зачистку активов экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, также известного как лидер организованной преступной группы «Винни Пухи» в 90-е годы. Новый иск направлен на изъятие колоссальных средств, нажитых, по версии следствия, в период его работы в органах власти.

Надзорное ведомство утверждает, что в 2001–2008 годах, будучи депутатом краевого парламента, а затем мэром Владивостока, Николаев систематически нарушал запрет на занятие предпринимательской деятельностью. Это позволило ему создать огромную незаконную империю из сотен объектов недвижимости.

Всего за месяц до этого суд уже удовлетворил иск и изъял в доход государства 821 объект экс-чиновника общей стоимостью 14,8 млрд руб., включая знаменитый санаторий «Амурский залив» и апарт-отель «Магнум».

Ранее ГП потребовала изъять 49 объектов недвижимости у экс-мэра Вологды Шулепова.