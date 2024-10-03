Согласно опубликованным данным, крылатая машина поднялась в воздух с аэродрома на северо-востоке Польши в 13.16 по московскому времени, а с 14.30 курсировала вдоль российско-финской границы. В 16.00 по московскому времени разведывательный самолет развернулся и отправился обратно по старому маршруту.

Ранее сообщалось о том, что по мнению бывшего американского разведчика, украинские генералы и высокопоставленные чиновники могут покинуть пределы Украины. Состоятельные люди уже вложили очень большие деньги в различные активы и просто выжидают время.