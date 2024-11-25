У издания «Собеседник» отозвали лицензию

По решению Савеловского суда Москвы был удовлетворен иск Роскомнадзора к изданию «Собеседник»* о признании его регистрации недействительной. Об этом пишет ТАСС и ссылается на полученные в пресс-службе органа государственной власти сведения.

По словам источника информационного агентства, признана утратившей силу регистрация электронного периодического издания www.sobesednik.ru от 24 декабря 2010 года. В суде также заявили о том, что предъявленные Роскомнадзором требования были удовлетворены полностью.

Ранее сообщалось о том, что все признанные иноагентами лица смогут получить заработанные гонорары только после снятия данного статуса.

*включено в РФ в реестр иноагентов.