У издания «Собеседник» отозвали лицензию
Суд лишил издание «Собеседник» лицензии СМИ
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По решению Савеловского суда Москвы был удовлетворен иск Роскомнадзора к изданию «Собеседник»* о признании его регистрации недействительной. Об этом пишет ТАСС и ссылается на полученные в пресс-службе органа государственной власти сведения.
По словам источника информационного агентства, признана утратившей силу регистрация электронного периодического издания www.sobesednik.ru от 24 декабря 2010 года. В суде также заявили о том, что предъявленные Роскомнадзором требования были удовлетворены полностью.
Ранее сообщалось о том, что все признанные иноагентами лица смогут получить заработанные гонорары только после снятия данного статуса.
*включено в РФ в реестр иноагентов.