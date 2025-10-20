У Минобороны похитили полмиллиарда рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении более 500 млн руб. при выполнении госконтракта для Министерства обороны. Фигурантами стали бывший инженер Военно-строительной компании и руководители коммерческих фирм. Об этом сообщило РИА Новости.

Крупное хищение бюджетных средств вскрылось при выполнении государственного контракта на поставку оборудования для трубопроводных систем. По версии следствия, в 2022 году между военным ведомством и коммерческими структурами был заключен многомиллионный договор.

Исполнение контракта взяли на себя генеральный директор ООО «ПП Интерарм» Владимир Куранов и его заместитель Вилен Даллари. Контроль за работами со стороны заказчика должен был осуществлять бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании Николай Лаптев.

Вместо добросовестного выполнения обязательств, как установили следователи, в 2023 году все участники схемы организовали поставку оборудования, которое не соответствовало условиям контракта. Это позволило им похитить свыше 500 млн. руб. В результате Минобороны не получило необходимую продукцию, а государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

