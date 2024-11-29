У парламента Грузии выстроился спецназ с водометами

К парламенту Грузии, где продолжается крупная акция оппозиции, приехал спецназ с водометами с другими техническими средствами. Об этом с места событий передает корреспондент РИА Новости.

МВД республики сообщает о том, что в пятницу участники протеста хотят заблокировать стратегические объекты, среди которых железнодорожные вокзалы и центральные магистрали. Ситуация в городах Грузии начала накаляться еще в четверг после того, как премьер-министр страны заявил о том, что до 2028 года не планируются какие-либо переговоры, касательно вступления страны в Евросоюз и получения от него грантов.

Недовольные таким развитием событий люди вышли на улицы Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Самые масштабные выступления проходили в столице страны, а из Кутаиси поступали сведения о задержании нескольких участников пикета.

Ранее члены Европарламента приняли резолюцию по ситуации в Грузии. В частности, были даны рекомендации о проведении в стране новых выборов.