У Telegram есть шанс: эксперт оценил, реальна ли полная блокировка мессенджера в России

По мнению эксперта в области кибербезопасности Алексея Лукацкого, полная блокировка мессенджера Telegram на территории России технически недостижима без радикальных мер. Специалист считает, что без физической изоляции страны от глобального интернета полностью пресечь работу платформы не удастся. Об этом он порассуждал в беседе с REGIONS .

Специалист подчеркнул, что абсолютная блокировка мессенджера Telegram технически достижима лишь в условиях полной изоляции государства от глобального интернета. В любых других сценариях регуляторы способны лишь значительно сократить общую аудиторию сервиса. При этом сохранится прослойка технически грамотных пользователей, которые продолжат посещать платформу, используя различные методы обхода ограничений.

По прогнозам эксперта, текущее противостояние между надзорными органами и крупными IT-площадками в ближайшем будущем будет только нарастать. Впрочем, Лукацкий не исключает, что разработчики Telegram в ответ на давление будут совершенствовать методы защиты, что превратит ситуацию в своеобразную технологическую гонку.

«Так происходит в России, Европе, Китае, США. И ничего не поделаешь — придется иметь много разных мессенджеров для общения с разными людьми в разных странах», — отметил эксперт.

В результате, как полагает Лукацкий, пользователям, возможно, придется привыкнуть к использованию нескольких разных мессенджеров для общения с людьми в различных странах, адаптируясь к фрагментированному цифровому ландшафту.

Ранее сообщалось, что в РКН подтвердили ограничения, введенные против Telegram. В Госдуме раскритиковали решение, назвав это нарушением конституционных прав. Тем временем пользователи ряда регионов России сообщают о трудностях с загрузкой видео, картинок, кружочков и голосовых сообщений.