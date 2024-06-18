У ВСУ нет резервов для отражения атак на всех участках фронта

У вооруженных сил Украины нет резервных подразделений, которые могли бы отражать удары на всех участках фронта, где атакует Россия. Такое мнение выразил украинский политолог Андрей Золотарев.

По его словам, нет уверенности в том, что при возникновении кризисной обстановки на том или ином участке фронта, ВСУ смогут залатать возникшую дыру. Он также заявил, что президент Владимир Путин может оптимистично смотреть на развивающуюся ситуацию, так как у армии России есть достаточный резерв для выполнения нужных маневров. Золотарев также отметил мобильность ВС РФ, которые, перебрасывая бойцов с одного участка на другой, создают для ВСУ серьезные проблемы, вынуждая жертвовать лучшими людьми.

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