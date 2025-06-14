У заочно осужденного за экстремизм Волкова в России остались долги

Заочно осужденный экс-глава ФБК* Леонид Волков**, который с 2019 года находится за границей, имеет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере почти 143 тыс. руб. Об этом стало известно агентству ТАСС.

11 июня Второй Западный окружной военный суд заочно вынес Волкову приговор — 18 лет лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества и других преступлениях, связанных с деятельностью, признанной экстремистской. Заседания проходили в закрытом формате.

Волков был признан виновным по нескольким статьям УК РФ, в том числе за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, распространение недостоверной информации о российских вооруженных силах (ВС), а также за финансирование экстремистской деятельности.

Напомним, в январе 2021 года Следственный комитет России (СКР) предъявил Волкову обвинения в вовлечении подростков в незаконные митинги. Тогда его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что вокалисту группы Little Big Илье Прусикину (признан иностранным агентов) заблокировали счета в России.

*движение признано экстремистским и запрещено в РФ;

**Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом; Росфинмониторингом внесен в перечень экстремистов и террористов.