УАЗ «Буханку» предложили признать трактором

УАЗ «Буханка» может лишиться своего привычного статуса и стать трактором. Об этом пишет SHOT.

Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с инициативой изменить категорию этого легендарного транспорта, заявив, что его конструкция не соответствует современным требованиям к легковым автомобилям.

По словам представителей НАС, «Буханка» не может обеспечить необходимый уровень безопасности. Среди претензий названы отсутствие подушек безопасности, устаревшая тормозная система и проблемы с ремнями безопасности. Такой автомобиль, утверждают специалисты, не должен ездить наравне с современными транспортными средствами по скоростным магистралям.

Ситуацию усугубляет тот факт, что одобрение типа транспортного средства у модели заканчивается в этом году.

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