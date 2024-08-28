Тело убитой на Маврикии молодой россиянки доставили в Башкирию

Тело туристки Залии Шамигуловой из Челябинска доставили с экзотического острова в Башкирию, где она родилась и выросла. Тетя жертвы островитянина сообщила 74.ru, что в скором времени решится вопрос о похоронах.

Тело 29-летней Залии доставили в город Учалы в Башкирии 28 августа. Родственники решили не оглашать дату похорон. Для многих смерть девушки стала большим потрясением и все хотят провести быстро и тихо. Само погребение пройдет по всем обычаям региона и веры.

Напомним, Залия Шамигулова решила отдохнуть в Маврикии с подругой. Это была не первая страна, которую она посетила. 17 августа она ушла с новым знакомым на острове в неизвестном направлении. После этого с ней не могли связаться и найти. Подруга девушки забила тревогу, начались активные поиски. Уже через несколько дней стало известно, что Залию жестоко убили.

По подозрению в убийстве задержали местного жителя. Поначалу он не сознавался в расправе, но полиция нашла следы крови в его машине. Все указывало на причастность к преступлению. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что родных Залии пытались заманить на Маврикий после пропажи девушки.