Убитые суставы и больная спина: как сказывается на здоровье офисная работа

Для многих работа в шикарном офисе крупной корпорации — предел мечтаний. Но такой труд тоже может быть очень напряженным. Офисная рутина серьезно сказывается не только на физическом, но и на эмоциональном здоровье.

Сначала стресс, затем лишний вес

Браться за новую работу всегда волнительно, но сотрудники впервые оказавшиеся в офисе испытывают и вовсе настоящий стресс. Конечно, адаптация проходит довольно быстро, но затем наступает офисный синдром. Уже через год могут проявиться приступы мигрени, апатии депрессии.

«Но даже если вы эмоционально крепки, вы все равно рискуете набрать лишний вес. Согласно статистики это происходит в первый год работы с половиной сотрудников, далее ситуация может ухудшиться еще больше», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Фото: [ freepik.com ]

Проблемы со зрением и больная спина

Еще одна распространенная проблема — ухудшение зрения из-за постоянной работы за монитором. Гимнастика и отдых для глаз, а также специальные капли могут улучшить ситуацию. Но далеко не всегда получается полностью решить проблему.

Офисная работа — сидячая работа, а значит проблем со спиной не избежать, особенно если у работника нет идеального рабочего кресла. Страдает поясница, плечевой пояс, шейный отдел. Все это приводит к хроническим болям и бессоннице. Избежать этого можно, если делать перерыв на 5 минут каждый час: несколько наклонов и приседаний вернут тело в тонус.

Фото: [ freepik.com ]

А дальше геморрой, импотенция и диабет

После 5-10 лет работы в офисе сотрудники сталкиваются с весьма серьезными рисками для здоровья. Малоподвижный образ жизни и плохое питание приводят к серьезному набору веса, проблемам с холестерином и заболеваниям сердца.

«Риск инсульта или инфаркта повышается в разы. Кроме того, к этому обычно добавляются такие неприятности как геморрой и варикозное расширение вен. Очень часто развивается гастрит, диабет, а мужчины также могут столкнуться с импотенцией, а женщины — с зачатием и вынашиванием ребенка», – уточнила эксперт.

Однако стоит помнить, что большинство проблем можно избежать, если увеличить количество физической активности и правильно питаться.

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