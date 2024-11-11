Уборщица из Подмосковья перевела мошенникам 9 млн рублей

Это были не накопления пенсионерки – данную сумму она получила после смерти своего сына, который погиб на спецоперации. 67-летняя женщина стала получать первые звонки еще в конце сентября – якобы, ей звонили из Росфинмониторинга.

Потом к тем специалистам присоединились и «силовики», и в итоге они смогли убедить Тамару, что ее средства под угрозой и их срочно надо перевести на «безопасный счет». Все это происходило в течение двух недель. Так она и лишилась огромной суммы. Сама Тамара работает уборщицей в школе.

Напомним, ранее стало известно о том, что жители Нижегородской области также верят мошенникам - за неделю они перевели больше 65 млн рублей.