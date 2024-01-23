Учащиеся из Подмосковья проверят свои знания по истории и экономике на региональном этапе ВОШ
Фото: [пресс-служба министерства образования Московской области]
Сегодня стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) по экономике и истории. Участие в соревнованиях принимают также учащиеся из Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Этапы олимпиады по истории проходят в два тура. Сегодня участники этой дисциплины должны написать эссе на историческую тему и выполнить проект, а завтра школьники будут решать тест. На выполнение каждого задания выделяется три часа.
Олимпиада по экономике проходит в один этап, разделенный на несколько частей: тест, вопросы с кратким ответом и задачи с развернутым решением. На выполнение заданий школьникам выделяется два часа.
Участие во всероссийской олимпиаде школьников принимают дети, набравшие необходимое количество баллов на муниципальном этапе соревнований, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.
Олимпиада продлится до конца февраля. За это время школьники проверят свои знания по двадцати четырем предметам.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с победителями и призерами ВОШ в одинцовском филиале МГИМО.