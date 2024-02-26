Учащиеся подмосковных школ узнали об истории Всемирного фестиваля молодежи

Школьники и студенты Подмосковья в рамках проекта «Разговоры о важном» ознакомились с историей Всемирного фестиваля молодежи.

Также на открытом уроке учащимся рассказали о важности уважительного диалога между разными народами, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Так, с учащимися начальной школы поговорили о традициях русского гостеприимства, школьники с пятого по седьмой классы приняли участие в викторине, в ходе которой узнали интересные факты о фестивале, а ученики восьмого и девятого классов изучили кинохроники о начале фестивального движения.

Со старшеклассниками обсудили прошлое, настоящее и будущее фестиваля, а студентам техникумов и колледжей показали видеозапись о первом Всемирном фестивале молодежи, который состоялся в Праге.

Как указали в региональном министерстве образования, предыдущее внеурочное занятие было посвящено Дню защитника Отечества, а на следующем занятии учащимся расскажут о том, как найти свое место в обществе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал, что образование является приоритетным направлением в работе.