Единственный достроенный транспортный реактивный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности Ан-225 «Мрия» был разрушен в аэропорту Антонов бойцами ВСУ. Об этом сообщил RTVI со ссылкой на слова старшего сержанта Вооруженных сил России Антона Шилова.

По словам бойца, он видел, что попало в самолет и как тот горел в ангаре.

«Это стопроцентная информация — его подбили украинские военнослужащие», — заявил военный.

По его данным, летательная машина была атакована из ствольной артиллерии ВСУ. Также Шилов сообщил подробности высадки в Гостомеле в феврале 2022 года и обороне аэропорта, которую пришлось держать от контратаковавших украинских военных. Боец заявил, что внутри Ан-225 был украинский корректировщик, скрывавшийся от ВС РФ порядка двух дней. Кроме того, участник десанта трассказал о личном уничтожении бронеавтомобиля ВСУ «Козак».

Ранее главу киевского режима Владимира Зеленского обвинили в том, что он занимается ликвидацией народа Украины.