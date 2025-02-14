Участник шоу «Голос» и «Один в один» Ревия женился

Участник шоу «Голос» и «Один в один» Нодар Ревия женился на блогере Анастасии. Как сообщил «Voice», о важном событии певец рассказал в своем личном блоге, где также опубликовал праздничные фотографии.

В появившемся сообщении певец поблагодарил супругу за то, что она вошла в его жизнь и осчастливила, а еще заявил о солнце в глазах избранницы и поздравил с Днем всех влюбленных. Для церемонии бракосочетания Анастасия выбрала белое платье с разрезом, а жених остановился на классическом черном костюме.

В этом году в День всех влюбленных в России приобрела большую популярность необычная услуга. Девушки берут в «аренду» молодых людей для праздника, который в большинстве случаев исключает интимную составляющую.