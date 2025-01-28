Участник «Времени героев» стал заместителем полпреда президента в ПФО

Участник кадровой программы «Время героев» для участников и ветеранов СВО Александр Тихонов занял пост заместителя полпреда президента России Владимира Путина в Приволжском федокруге. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Тихонов являлся участником первого потока программы в мае прошлого года. Тогда он работал под руководством полпреда президента в ПФО Игоря Комарова и занял патриотическое направление в работе, а также вопросы адаптации бойцов СВО.

Уже в долности заместителя полпреда, рассказывает Тихонов, он особое внимание уделит вопросам поддержки бойцов СВО, так как на данный момент это является ключевым направлением.

Ранее Владимир Путин во время своего выступления назвал сроки окончания СВО.