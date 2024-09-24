Участников СВО смогут освобождать от ответственности на стадии суда

На пленарном заседании Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, предусматривающий освобождение от уголовного преследования на стадии судебного производства по делам, фигурантами которых являются мобилизованные или контрактники. Об этом сообщил ТАСС.

Еще в марте 2024 года начали работать поправки в УК РФ, дававшие право командованию воинских частей приостанавливать уголовные дели или отменять введенные меры пресечения в отношении граждан, которые задействованы в военной службе или подписали контракт для ее прохождения. Нововведения распространялись на время мобилизации, военного положения либо в военное время. Вступившие в силу приговоры отменялись, а контролировать граждан обязались их командиры. При этом в случае получения государственной награды судимость автоматически гасилась.

Согласно новому законопроекту, фигуранты уголовных дел смогут избежать предусмотренной законом ответственности на стадии судебного производства. При этом они должны быть в составе ВС РФ на тех же условиях, при которых ранее от ответственности их могло освобождать командование.

Кроме того, вводятся нормы, согласно которым суд будут рассматривать ходатайства воинских частей касательно законного сопровождения своих подопечных. При этом подобный механизм должен заработать и в отношении осужденных, услышавших свой приговор, но который не вступил в законную силу. В том числе речь об апелляционном производстве.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ уничтожили возле Купянска пункт временного размещения ВСУ.