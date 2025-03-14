Участников захвата Суджи приговорили к 15 и 16 годам лишения свободы

К сроку в 15 и 16 лет лишения свободы были приговорены украинские военные Владимир Одноочко, Сергей Погромский, Александр Плаксивый и Николай Тяжкороба. Об этом пишет издание ТАСС, ссылаясь на сообщение российской Генпрокуратуры.

По данным журналистов, именно четыре названных выше военных принимали участие в блокировке населенного пункта Суджа в Курской области: они вторглись в регион в августе прошлого года, но были задержаны и ждали приговора, находясь под стражей.

В итоге суд согласился с позицией государственного обвинения и приговорил трех подсудимых к 16 годам лишения свободы, а Плаксивый получил 15 лет.

Ранее в Минобороны России объявили об освобождении Суджи российской армией, а точнее - подразделениями группировки войск «Север».