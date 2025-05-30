Участница конкурса красоты раскрыла его закулисную правду

Спустя продолжительное время после победы Джупта рассказала о том, по какой причине решила отказаться от короны. С одной стороны, она сказала, что выиграла конкурс честно и благодаря общественной поддержке, но при этом заявила о возможности купить результаты голосования.

По словам «Мисс Гранд Интернешнл-2024», после победы ее заставили поставить подпись в договоре, а сам процесс она сравнила с приставленным к виску пистолетом. Адвокату девушки не позволили прочитать документ, а когда она сама пыталась задать вопросы, пригрозили лишением титула.

Джупта утверждает, что королев красоты эксплуатируют, а также вспомнила о принуждении к съемкам в рекламе соуса чили. Позволяли себе организаторы и другие вольности. В частности, они щипали девушку и просили похудеть. Несмотря на полученную регалию, жить ей пришлось далеко от города в полуразрушенном доме, в котором не оказалось телефона и посуды для приготовления пищи. На просьбы купить фрукты никто не реагировал, хотя девушка не употребляет мясо.

Обманули ее и на деньги. По утверждению Джупты, стипендия была выплачена лишь однажды, а во время одной из предусмотренных конкурсом поездок у нее похитили $1 тыс., но на этот факт никто не отреагировал. В итоге она решила отказаться от титула.

Ранее сообщалось о том, что в Мьянме погибла экс-королева красоты, которая пыталась спасти ребенка из-под завалов.