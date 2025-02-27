Участница шоу «Голос» Бучковская прокомментировала инцидент со своим избиением

В день происшествия злоумышленника выгнали из бара, после чего он зашел в одну из парадных и, как ему казалось, стал подниматься домой. В итоге хулиган очутился на последнем этаже, где располагается студия вокала Бучковской. Мужчина думал, что к нему домой забрались воры, после чего жестоко избил певицу. На громкий шум прибежали соседи, которые смогли остановить процесс.

После случившегося потерпевшая написала заявление в полицию, а также сняла побои. В общении с Voice исполнительница заявила, что разговаривала с нападавшим обходительно, а еще пожаловалась на свое самочувствие.

«Я вообще не понимаю, как ему в голову могла прийти мысль меня избить и за что... Мне стало хуже. Очень болит и кружится голова, мутит. Очень много синяков на руках. Я защищала лицо и голову. Но его первый удар попал мне в лицо. Он разбил мне нос и задел глаз. Четыре гематомы на голове и одна у виска. Он попал ногой мне по груди. Когда он меня кинул на пол, он будто пытался наступить мне на грудь или на голову. Я думала, что он меня убьет», — рассказала потерпевшая.

По словам пострадавшей она не представляет сколько времени займет восстановление и сообщила, что мужчина даже не пытался с ней связаться. Возникшую ситуацию Бучковская не собирается пускать на самотек и хочет, чтобы хулиган оказался в тюрьме. Также Анастасия сообщила о поддержке, которую ей оказали коллеги.

Ранее стало известно, что экс-боксер отправил в нокаут жительницу Омска на глазах у ребенка.