Участницу Олимпиады в Париже подожгли в собственном доме из-за земли

Бегунья из Уганды, участница Олимпиады в Париже Ребекка Чептегеи получила серьезные ожоги из-за своего бойфренда. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает издание Sky Sports.

Стало известно, что сам инцидент произошел в доме Чептегеи: из-за земли, где построен этот дом, произошла ссора, и молодой человек Ребекки взял канистру бензина, облил спортсменку и поджег ее. Участница Игр получила серьезный ожог – речь идет о 75% всего тела, ее госпитализировали.

Пострадал и сам поджигатель Диксон Ндием – его также госпитализировали, его состояние не уточняется. Напомним, что Чептегеи участвовала в марафоне на Олимпийских играх в Париже и заняла 44-е место.

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