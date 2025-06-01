В Брянской области, на участке между Выгоничами и Пильшино, где недавно произошел инцидент с обрушением автомобильного моста, движение поездов было восстановлено, сообщили в пресс-службе РЖД.

В РЖД сообщили, что с места происшествия были убраны поврежденный локомотив и вагоны. Также была проведена расчистка территории от обломков пролётного строения. Кроме того, были выполнены работы по восстановлению железнодорожного полотна в соответствии с установленными стандартами.

«Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов. Железнодорожники в 21.52 1 июня полностью завершили работы по расчистке и восстановлению инфраструктуры на участке Выгоничи — Пильшино в Брянской области на месте обрушения автомобильного путепровода», — сообщили в компании.

В результате, как сообщили в РЖД, специалисты Московской железной дороги смогли восстановить движение на участке после обрушения путепровода менее чем за 24 часа.

Напомним, 31 мая в субботу в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва».

Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. В результате происшествия погибли семь человек.

Ранее сообщалось, что сенатор Клишас оценил участие Киева в крушении поезда в Брянской области.