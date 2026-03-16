Ученик седьмого класса напал с ножом на сверстников в Щелково

В Щелковском округе Подмосковья семиклассник напал на сверстников по пути в школу. Инцидент произошел утром, в ход пошел нож. Один из подростков пострадал, ему оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает ТАСС.

В Министерстве образования Московской области подтвердили факт происшествия. В ведомстве отметили, что на данный момент точные причины конфликта устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и представители местной администрации.

В социальных сетях ранее появилась информация, что причиной нападения могла стать личная неприязнь к учащимся, которые хорошо успевают по школьным предметам. Официального подтверждения эта версия пока не получила.

Следователи опрашивают очевидцев и одноклассников подростка, чтобы восстановить картину случившегося и мотивы его действий. Ситуация находится на контроле подмосковной прокуратуры, которая даст оценку всем обстоятельствам происшествия. Дополнительные детали случившегося не разглашаются в интересах следствия.

Ранее медики оказали помощь пострадавшим на месте пожара.