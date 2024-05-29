Ученики одной из школ Долгопрудного отправили гуманитарную помощь солдатам СВО

Обучающиеся и педагоги школы №6 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло из подмосковного Долгопрудного передали очередную партию помощи бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Примечательно, что солдатам были собраны и переданы предметы первой необходимости, лекарства, продукты питания, маскировочные сети. Также обучающиеся написали письма бойцам, в которых выразили слова поддержки.

В пресс-службе ведомства добавили, что педагоги и учащиеся с начала СВО активно принимают участие в сборах помощи. Также Кристина Кулинич, советник директор по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, плетет с детьми маскировочные сети для бойцов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о возможностях сотрудничества школ Подмосковья и Узбекистана.