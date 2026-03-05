Ученый из Уфы обвинил США в краже технологии «Аллоплант»: американки вкалывают трупный жир вместо силикона

Известный российский офтальмохирург и профессор из Уфы Эрнст Мулдашев обвинил американских медиков в незаконном использовании его изобретения — биоматериала «Аллоплант». По словам ученого, в США переработанный трупный жир, который он разработал для восстановления тканей, стали массово применять в пластической хирургии для увеличения груди и ягодиц, взимая с пациенток около $45 тыс. (3,5 млн рублей) за процедуру. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По его словам, Мулдашев создал технологию еще в 1970-х годах для лечения глазных болезней и регенерации роговицы. Позже выяснилось, что препарат эффективен и для восстановления сосудов, кожи и других тканей. Биоматериал производят из донорского сырья, которое тщательно стерилизуют и очищают от ДНК. За годы работы к профессору приезжали коллеги из 93 стран, но технологию он никому не продавал, хотя поступали заманчивые предложения, в том числе из Америки.

Сейчас «Аллоплант» защищен десятками патентов в России, а также в США, Германии, Франции, Швейцарии и Италии. Тем не менее, как утверждает ученый, за океаном его разработку используют без разрешения, причем, по его мнению, неправильно: увеличить грудь таким способом невозможно, так как размер ограничен генетически, а данных об эффективности для ягодиц пока нет. Каким образом секрет производства попал в США, остается загадкой.

Ранее исследование показало рост поддержки традиционных ролей в браке.