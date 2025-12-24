Учитель из России за решеткой в Таиланде: два опоздания на работу привели к тюремному сроку

Российский педагог Сергей Литвиненко уже несколько месяцев содержится в депортационном изоляторе Таиланда. В тюрьму он попал после увольнения с работы за два опоздания и последующего аннулирования визы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

История 40-летнего уроженца Благовещенска похожа на суровый урок о правилах пребывания в королевстве. Переехав в Таиланд, Сергей устроился в местную школу преподавать английский и физкультуру. Однако два опоздания привели к моментальному увольнению и аннулированию рабочей визы. Попытка решить вопрос через выезд в соседнюю страну обернулась задержанием в аэропорту Бангкока и помещением в тюрьму для нелегальных мигрантов.

Как выяснили волонтеры, мужчина находится в тяжелых условиях, практически без связи с внешним миром. Его мобильный телефон изъят, а единственной просьбой к случайно обнаружившим его соотечественникам стал отчаянный поиск отца в Благовещенске. Без помощи родных и средств на авиабилет депортация невозможна. Посольство России в Таиланде работает над этим случаем, но процесс возвращения на родину может затянуться.

Ранее сообщалось о том, что Таиланд сохранил безвизовый режим для российских туристов на 2026 год.