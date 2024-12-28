Учительница из Ярославля во время обнаженного стрима приставала к 3-летней дочери

Около 14 лет назад Юлиана решила разнообразить свои стримы с обнажённым телом, добавив в них элемент пикантности.

Как сообщает Telegram-канал «Сапа», Юлиана С., 38 лет, является преподавателем географии и также занимается организацией детских мероприятий. Кроме того, она работает интернет-моделью на онлайн-платформе для взрослых.

Правда, как отмечается в публикации, преподаватель, похоже, сильно переборщила: в ходе очередного эфира Юлиана продемонстрировала эротическое представление с участием своей дочери, которой на тот момент было не более трех лет.

Стоит отметить, что этот инцидент вызвал интерес правоохранительных органов. В полиции предполагают, что это не единичный случай, и начали расследование. Пока что женщина не была задержана.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец опровергла информацию о том, что местная жительница Казани рассылала фото своей голой 5-летней дочери разным мужчинам.

А перед этим в Кузбассе 27-летнюю девушку заподозрили в сексуальных домогательствах к подростку.