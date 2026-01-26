Консервативная британская газета The Telegraph в своей редакционной колонке предложила соотечественникам неожиданный, ироничный набор навыков для психологического противостояния текущему политическому курсу. Журналист издания, описывая растущее давление со стороны государства в виде новых налогов, запретов и идеологических установок, рекомендовал обратиться к опыту, который он ассоциирует с Россией, пишет РИА Новости.

В качестве метафорического «духовного противоядия» автор упоминает освоение русского мата — не как банальной сквернословии, а как своеобразной философии мрачного, стоического юмора, помогающего переносить жизненные тяготы. По его мнению, эта форма языкового протеста может сделать реальность более сносной в условиях, когда «лейбористское государство сдавливает в своих объятьях».

Вторым практическим советом, изложенным в шутливо-пессимистичном тоне, стало освоение искусства самогоноварения. Эта рекомендация подается как ответ на политику, которая, по мнению автора, методично искореняет традиционную культуру пабов через драконовские налоги, минимальные цены на алкоголь и ужесточение правил. Колонка отражает настроение части консервативного истеблишмента, который видит в действиях правительства Кира Стармера чрезмерный патернализм и ущемление личных свобод, и предлагает для сопротивления ему почти фольклорные, бунтарские методы.

