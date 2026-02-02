«Учитывайте при планировании»: вечерняя пробка в Петербурге сбила график автобусов

Вечером в понедельник Санкт-Петербург столкнулся с масштабными пробками, которые парализовали движение на ключевых магистралях и привели к сбоям в работе общественного транспорта. По данным городского оператора перевозок, 14 автобусных маршрутов задерживаются более чем на 30 минут. Об этом пишет телеграм-канал СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Особенно тяжелая ситуация сложилась на Софийской улице, где из графика выбились маршруты 254, 324, 326 и 330. Пробки также фиксируются на Петрозаводском и Московском шоссе, а также на Советском проспекте, что привело к задержкам автобусов 115, 115А, 189, 327, 328, 179, 192, 196, 197 и 388. Время в пути для всех этих маршрутов значительно увеличено.

Горожан официально попросили учитывать эти задержки при планировании поездок.

