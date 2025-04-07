Уехавший из России писатель-иноагент Быков пообещал вернуться в РФ

Уехавший из России писатель Дмитрий Быков* на шоу «На привале» рассказал о том, что рано или поздно планирует вернуться в РФ. Об этом пишет Lenta.ru.

Быков отметил, что вернется в Россию «не если, а когда», и это вряд ли станет оседлым возвращением. Он отметил, что планирует вернуться в страну и навеки тут остаться — «на Востряковском кладбище». Также Быков прокомментировал и жизнь в США после издания приказа Дональда Трампа выдворить всех мигрантов-нелегалов.

Российский писатель на этом фоне заявил, что это является одним из главных для него страхов. Напомним, что он покинул Россию и уехал в США в 2022 году. Также ранее стало известно о том, что ИП писателя было аннулировано в марте текущего года.

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом