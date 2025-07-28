Уфимская клиника выплатит миллион рублей пациентке после врачебной ошибки на колоноскопии
Суд взыскал с уфимской клиники миллион рублей за врачебную ошибку при анализе
Фото: [Медиасток.рф]
Уфимский медицинский центр выплатит пациентке более миллиона рублей после осложнений, возникших во время колоноскопии. Суд установил, что врач повредил женщине кишечник, что привело к экстренной операции. Об этом сообщает «Медиакорсеть».
Пенсионерка из Уфы обратилась в суд после того, как плановая колоноскопия обернулась тяжелыми последствиями. Во время процедуры врач допустил нарушение техники, что привело к перфорации прямой кишки. Женщине потребовалась срочная операция, а позже — длительная реабилитация.
Судебная экспертиза подтвердила, что осложнения стали прямым следствием действий медперсонала. Суд частично удовлетворил иск, обязав клинику возместить 92 тыс. руб. за лечение и выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Иск о взыскании неустойки и штрафа был отклонен. Решение пока не вступило в силу, и у медцентра есть возможность его оспорить.
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