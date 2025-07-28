Уфимская клиника выплатит миллион рублей пациентке после врачебной ошибки на колоноскопии

Уфимский медицинский центр выплатит пациентке более миллиона рублей после осложнений, возникших во время колоноскопии. Суд установил, что врач повредил женщине кишечник, что привело к экстренной операции. Об этом сообщает «Медиакорсеть».

Пенсионерка из Уфы обратилась в суд после того, как плановая колоноскопия обернулась тяжелыми последствиями. Во время процедуры врач допустил нарушение техники, что привело к перфорации прямой кишки. Женщине потребовалась срочная операция, а позже — длительная реабилитация.

Судебная экспертиза подтвердила, что осложнения стали прямым следствием действий медперсонала. Суд частично удовлетворил иск, обязав клинику возместить 92 тыс. руб. за лечение и выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Иск о взыскании неустойки и штрафа был отклонен. Решение пока не вступило в силу, и у медцентра есть возможность его оспорить.

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